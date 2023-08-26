«Рома» объявила о переходе Сердара Азмуна

Итальянская «Рома» на своих официальных ресурсах объявила о переходе в команду иранского нападающего Сердара Азмуна.

За новую команду Азмун будет выступать под 17-м номером.

Ранее СМИ сообщали, что иранец перешёл в «Рому» на правах годичной аренды из леверкузенского «Байера». Если римский клуб захочет сохранить в своём составе Азмуна на постоянной основе, то должен будет заплатить немецкой команде € 12 млн.

28-летний Азмун за свою карьеру успел поиграть за иранский «Сепахан», российские «Рубин», «Ростов» и «Зенит», а также немецкий «Байер».

В составе санкт-петербургской команды форвард стал четырёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка и один раз выиграл Кубок страны.

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Азмун прилетел в Рим для перехода в «Рому»