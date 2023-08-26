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Лепсая: статистика Давилы не впечатляет, но он даст ЦСКА разнообразие в атаке

Лепсая: статистика Давилы не впечатляет, но он даст ЦСКА разнообразие в атаке
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Спортивный функционер, эксперт по латиноамериканскому рынку Тимур Лепсая прокомментировал переход нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилы в ЦСКА.

«Сделка ЦСКА по Давиле была похожа на сделку «Динамо» по Чавесу. «Леон» входит в группу Пачука, которой принадлежит «Пачука», «Леон» в Мексике, а ещё «Овьедо» в Испании и по клубу в Чили и Уругвае. Давила — обученный игрок, он внесёт разнообразие в атакующие действия ЦСКА, хотя статистика у него не самая впечатляющая. Но это интересный трансфер», — сказал Лепсая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

25-летний чилиец подписал контракт с ЦСКА сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Прошлый сезон футболист провёл в мексиканском «Леоне», за который сыграл в 40 матчах во всех турнирах, отметившись 13 голами и четырьмя результативными передачами.

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