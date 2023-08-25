ЦСКА и «Спартак» заявили Давилу и Бабича в РПЛ

ЦСКА внёс в заявку команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги чилийского нападающего Виктора Давилу. Московский «Спартак» сделал то же самое с сербским защитником Срджаном Бабичем. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
О переходе Давилы в ЦСКА было официально объявлено 21 августа. Чилийский нападающий подписал контракт с армейским клубом на четыре года с возможностью продления соглашения ещё на сезон. Давила ещё не играл за ЦСКА.
«Спартак» объявил о подписании контракта с Бабичем также 21 августа. Контракт с сербским защитником подписан до июня 2026 года. Бабич ещё не дебютировал за «Спартак» в официальных матчах.
Давила может дебютировать за ЦСКА уже сегодня, 25 августа, в матче 6-го тура РПЛ с «Оренбургом» (17:30 мск).
Первый матч Бабича за «Спартак» может состояться завтра, 26 августа. В 19:30 мск начнётся игра красно-белых с «Ахматом».
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