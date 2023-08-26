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«Интер» объявил о подписании контракта с Алексисом Санчесом

Чилийский вингер Алексис Санчес на правах свободного агента подписал контракт с миланским «Интером».

«Чилиец провёл за «нерадзурри» 109 матчей, забив 20 голов и выиграв три трофея. Отсчёт официально возобновится в ближайшее время: Алексис Санчес возвращается в «Интер».

Футболист подписал контракт с «нерадзурри» до 30 июня 2024 года. Добро пожаловать, Алексис», – сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Напомним, Санчес выступал за «Интер» в сезоне-2019/2020 и с 1 сентября 2020 по 10 августа 2022 года. Прошлый сезон чилиец провёл в «Марселе», в составе которого сыграл 44 матча во всех турнирах, отметившись 18 голами и тремя результативными передачами.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн. Чилийский вингер за свою карьеру успел поиграть за «Барселону», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».