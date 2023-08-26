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Санчес прокомментировал уход из «Марселя» и выразил благодарность клубу

Санчес прокомментировал уход из «Марселя» и выразил благодарность клубу
Алексис Санчес
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Чилийский вингер Алексис Санчес высказался об уходе из французского «Марселя» и лестно отозвался о структуре клуба и его игроках.

«Что касается «Марселя», мне не остаётся ничего, кроме как поблагодарить клуб, его медицинскую команду, персонал и всю команду. Со своими партнёрами я поделился очень хорошими моментами. Спасибо, что поддерживали меня, и простите, что оказывал на вас давление в каждом матче и на каждой тренировке. Большое спасибо всей публике Марселя, которая всегда тепло поддерживала меня в хорошие, и в плохие времена. Я прекрасно провёл время и у меня остались об этом очень приятные воспоминания.

Я также хотел бы внести ясность в некоторые темы и сказать, что со своей стороны я всегда хотел остаться в «Марселе». Это то, чего я всегда хотел, но это зависело не только от меня. На этот раз руководство сделало другой выбор, но я его уважаю», — приводит слова Санчеса Footmercato.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Санчес подписал контракт с миланским «Интером», за который он уже выступал в своей карьере.

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