Нападающий «Удинезе» Бету перейдёт в «Эвертон» за € 31 млн
Поделиться
Португальский нападающий Бету, который выступает за итальянский «Удинизе», в скором времени перейдёт в английский «Эвертон», сообщает Николо Скира в своих социальных сетях.
По сведениям источника, «Удинезе» получит за трансфер португальца € 31 млн плюс бонусы. Контракт игрока будет рассчитан до 2028 года.
Ранее клуб из Ливерпуля предлагал за трансфер форварда € 25 млн, но руководство «Удинезе» настаивало на предложении в районе € 35 млн.
Напомним, Бето перешёл в «Удинезе» из португальского «Портимоненсе» в июле 2022 года за € 7 млн. В прошлом сезоне футболист провёл за клуб из Италии во всех турнирах 34 матча, отметившись десятью голами и двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 августа 2023
-
14:07
-
14:04
-
14:00
-
13:50
-
13:43
-
13:38
-
13:26
-
13:20
-
13:14
-
13:14
-
12:55
-
12:49
-
12:43
-
12:42
-
12:42
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
12:14
-
12:11
-
12:10
-
11:59
-
11:55
-
11:49
-
11:37
-
11:33
-
11:22
-
11:21
-
11:20
-
11:10
-
11:06
-
11:00
-
10:56
-
10:47
-
10:41
Партнерский контент