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Нападающий «Удинезе» Бету перейдёт в «Эвертон» за € 31 млн

Нападающий «Удинезе» Бету перейдёт в «Эвертон» за € 31 млн
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Португальский нападающий Бету, который выступает за итальянский «Удинизе», в скором времени перейдёт в английский «Эвертон», сообщает Николо Скира в своих социальных сетях.

По сведениям источника, «Удинезе» получит за трансфер португальца € 31 млн плюс бонусы. Контракт игрока будет рассчитан до 2028 года.

Ранее клуб из Ливерпуля предлагал за трансфер форварда € 25 млн, но руководство «Удинезе» настаивало на предложении в районе € 35 млн.

Напомним, Бето перешёл в «Удинезе» из португальского «Портимоненсе» в июле 2022 года за € 7 млн. В прошлом сезоне футболист провёл за клуб из Италии во всех турнирах 34 матча, отметившись десятью голами и двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 25 млн.

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