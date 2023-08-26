«МЮ» — «Ноттингем Форест»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 26 августа, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2023/2024, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ноттингем Форест». Стартовый свисток главного арбитра встречи Стюарта Атвелла (Нунатон) прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Юнайтед» набрал три очка в двух стартовых турах АПЛ. После домашней победы в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) команда Эрика тен Хага уступила на выезде «Тоттенхэм Хотспур» (0:2). Три очка в активе «Ноттингем Форест». Уступив в гостях «Арсеналу» (1:2), подопечные Стивена Купера на своём поле с тем же счётом обыграли «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» провёл четыре встречи с «Ноттингем Форест» (две в чемпионате и две в Кубке лиги), выиграв все четыре с сухим счётом и забив в общей сложности 10 голов.