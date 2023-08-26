«Ренн» нашёл замену Ловро Майеру в чемпионате Швейцарии

Французский «Ренн» активизировал работу по поиску нового полузащитника после ухода Ловро Майера. По информации Foot Mercato, бретонский клуб намерен подписать игрока «Янг Бойз» Фабиана Ридера.

Издание сообщает, что покупка 21-летнего молодого таланта стало приоритетом для руководства «Ренна», и между двумя клубами уже идут переговоры. Ридер считается очень перспективным футболистом в швейцарском чемпионате. В прошлом сезоне он отыграл 43 матча за «Янг Бойз», забив девять голов и сделав 11 результативных передач. Кроме того, Фабиан Ридер успел дебютировать в сборной Швейцарии (4 матча) и даже значился в заявке «нати» на чемпионат мира 2022 года.

«Ренн», судя по всему, приложит все усилия для приобретения футболиста, поскольку в ходе текущего трансферного периода потерял нескольких важных футболистов: Лесли Угочукву перешёл в «Челси» за € 27 млн, Жереми Доку отправился в «Манчестер Сити» за € 65 млн, а Ловро Майер присоединился к «Вольфсбургу» за более чем € 35 млн. По крайней мере, средства для совершение покупок у «Ренна» точно будут.