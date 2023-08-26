АПЛ: «Вулверхэмптон» обыграл «Эвертон», «Брентфорд» сыграл вничью с «Кристал Пэлас»

Сегодня, 26 августа, прошли два матча 3-го тура английской Премьер-лиги. В первом из них «Эвертон» принимал «Вулверхэмптон». Матч завершился минимальной победой гостей со счётом 1:0, единственный гол во встрече, в самой концовке, на 87-й минуте, забил Саша Калайджич с передачи Педру Нету.

Во втором матче «Кристал Пэлас» играл в гостях с «Брентфордом». Матч закончился ничьей со счётом 1:1, голами отметились Кевин Шейд у «Брентфорда» (на 18-й минуте) и Йоаким Андерсен у «Кристал Пэлас» (на 76-й минуте.

Таким образом, после результата данных матчей «Эвертон» оказался на последнем месте чемпионата с 0 очков после трёх туров, а «Вулверхэмптон» расположился на 15-м месте с тремя очками. «Кристал Пэлас» занимает теперь 10-е место, а «Брентфорд» находится на шестой строчке чемпионата. Позднее вечером сыграют «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени.