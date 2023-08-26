Игрок «Фиорентины» Амрабат согласовал контракт с «МЮ»

Полузащитник итальянской «Фиорентины» Софьян Амрабат согласовал условия личного контракта с английским клубом «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, футболист сборной Марокко договорился о зарплате размером € 4 млн в год. Продолжительность контракта составит пять лет. Переговоры между клубами продолжаются, но Софьян настаивает на переходе.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.