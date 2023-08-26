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Главный тренер «Ахмата» Ромащенко: в обороне у «Спартака» есть известные проблемы

Главный тренер «Ахмата» Ромащенко: в обороне у «Спартака» есть известные проблемы
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Мирослав Ромащенко оценил игру московского «Спартака», в том числе и оборону красно-белых после ничейного результата в матче 6-го тура РПЛ.

«Спартак» — клуб с богатой историей, который всегда претендует на чемпионство. Они играют с позиции силы, особенно в домашних матчах. У них очень сильная атака: два вингера, нападающий, который цепляется, и две восьмёрки, которые делают вбегания. Нам нельзя было дать им пространство, нельзя было садиться глубоко в штрафную.

В обороне у «Спартака» есть известные проблемы. Но мне бы хотелось говорить об «Ахмате», — передаёт слова Ромащенко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 26 августа, прошёл матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0).

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