Зарема Салихова: жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова — сразу всех вместе

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала многочисленные призывы уволить главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, предложив «Спартаку» назначить Валерия Карпина, Массимо Карреру и Станислава Черчесова одновременно в качестве замены испанскому специалисту.
«Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова — сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам. Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй — за дух спартаковский, третий — за шашлык в Тарасовке», — приводит слова Салиховой Sport24.
Напомним, сегодня, 26 августа, прошёл матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0). Таким образом, «Спартак» не может одержать победу уже в трёх матчах РПЛ подряд.
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