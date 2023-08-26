Зарема Салихова: жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова — сразу всех вместе

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала многочисленные призывы уволить главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, предложив «Спартаку» назначить Валерия Карпина, Массимо Карреру и Станислава Черчесова одновременно в качестве замены испанскому специалисту.

«Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова — сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам. Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй — за дух спартаковский, третий — за шашлык в Тарасовке», — приводит слова Салиховой Sport24.

Напомним, сегодня, 26 августа, прошёл матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Команды не смогли выявить победителя во встрече и сыграли вничью (0:0). Таким образом, «Спартак» не может одержать победу уже в трёх матчах РПЛ подряд.