«Рома» проиграла «Вероне», «Милан» разгромил «Торино»

Сегодня, 26 августа, состоялись несколько матчей второго тура итальянской Серии А.

«Рома» на выезде уступила «Вероне». Уже на четвёртой минуте встречи хозяева вышли вперёд благодаря голу Ондрея Дуды. А в самом конце тайма Дуда ассистировал на Сириля Нгонжа. На 56-й минуте один мяч отыграл полузащитник «Ромы» Уссем Ауар. На 84-й минуте «Верона» осталась в меньшинстве, арбитр удалил шведского защитника Исака Хина. Итоговый счёт — 2:1.

«Милан» разгромил «Торино» в домашнем матче. Ещё в первом тайме команды забили четыре мяча. Счёт открыл американский форвард хозяев Кристиан Пулишич. Спустя три минуты защитник «Торино» Перр Схюрс сравнял счёт. Но под занавес тайма Оливье Жиру и Тео Эрнандес увеличили отрыв своей команды. Во втором тайме Жиру оформил дубль. Этот гол стал последним в матче — 4:1.

В других матчах «Аталанта» без Алексея Миранчука уступила «Фрозиноне» — 1:2, а «Монца» обыграла «Эмполи» — 2:0.