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Лионель Месси остался в запасе «Интер Майами» на матч с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС

Аргентинский нападающий Лионель Месси остался в запасе «Интер Майами» на матч с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС.

Матч «Интер Майами» с «Нью-Йорк Ред Буллз» состоится 27 августа, начало — в 2:30 мск.

Месси перешёл в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

В нынешнем сезоне Месси провёл за «Интер Майами» восемь матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 10 голов и 3 результативные передачи.

Ранее Месси завоевал первый трофей в составе клуба из Майами. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

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