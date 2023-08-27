Кевин Де Брёйне: Мбаппе будет сложно выиграть «Золотой мяч» в «ПСЖ»
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне составил свой топ-3 претендентов на «Золотой мяч» — Эрлинг Холанд, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе и объяснил, почему располагал их именно в такой последовательности.
«Почему я ставлю Винисиуса выше Мбаппе в своём рейтинге? Потому что не знаю, где Мбаппе будет играть в этом сезоне. К тому же, ему будет сложнее выиграть «Золотой мяч» в «ПСЖ».
Ходят слухи, что он может перейти в «Реал», поэтому, возможно, я бы поставил его выше Холанда или ещё кого-то. Но учитывая то, какой сезон провёл Эрлинг — он мой фаворит», — приводит слова де Брёйне Goal.com.
Напомним, совсем недавно бельгийский полузащитник получил тяжёлую травму колена и был прооперирован. Кевин не вернётся на поле до конца года.
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