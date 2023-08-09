Малиновский и Головин попробуют прервать гегемонию красно-синих. У кого из них шансов больше?

Если Мбаппе уйдёт, то «ПСЖ» ждёт провал! Если не парижане, то кто выиграет Лигу 1?

Пятничным вечером 11 августа матчем «Ницца» – «Лилль» начнётся 86-й сезон французской Лиги 1. На старт обновлённого чемпионата Франции выйдут 18 команд — на две меньше, чем в прошлом розыгрыше. Сокращение числа клубов в турнирной таблице позволит разгрузить календарь и повысить конкуренцию.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Кто фаворит?

9 из 11 последних сезонов Лиги 1 выиграл «Пари Сен-Жермен». Парижане сполна отрабатывают большие финансовые вливания арабских инвесторов и почти не дают сбоев на внутренней арене. В 2017 году гегемонию «ПСЖ» нарушил «Монако», но благодаря Килиану Мбаппе, а четыре года спустя чемпионский титул достался «Лиллю».

Впрочем, главным мерилом успеха столичного клуба для его арабских владельцев являются выступления на международной арене, однако «ПСЖ» так и не смог выиграть Лигу чемпионов. Не помог клубу достичь этой мечты даже Лионель Месси, который провёл в Париже два непростых года и уехал в Майами покорять американских зрителей.

Месси в минувшем сезоне забил 16 из 89 мячей «ПСЖ» в Лиге 1. Однако самый весомый вклад в традиционный успех парижан внёс Килиан Мбаппе, на счету которого 29 голов. Сага с его будущим не закончилась и мешает другим футболистам парижан сконцентрироваться на подготовке к сезону.

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Тем не менее букмекеры не сомневаются, что «ПСЖ» вновь возьмёт золотые медали. Во многом из-за нового тренера. Луис Энрике зарекомендовал себя в «Роме», «Барселоне» и сборной Испании. Ставки на то, что у него получится стать чемпионом Франции, принимаются с коэффициентом 1.25. Если же парижане не справятся с этой задачей, сыграет коэффициент 4.00.

Кто на этот раз бросит вызов гегемону?

Чемпионат мира по футболу, который разделил минувший сезон на две неравные половины, сильно повлиял на «ПСЖ» и породил несколько внутренних конфликтов. Запас очков, набранных к моменту паузы, а также многочисленные осечки конкурентов позволили парижанам удержать первую строчку турнирной таблицы, но итоговое преимущество над занявшим второе место «Лансом» составило всего одно очко.

«ПСЖ» проиграл 7 из 23 матчей, состоявшихся после чемпионата мира, а если брать турнирную таблицу Лиги 1 на этом временнóм отрезке, то именно «Ланс» оказался лучшей командой Франции в 2023 году. Он пропустил всего 29 мячей за 38 туров – меньше всех в Лиге 1. Имена новичков «Ланса» не впечатляют, но клуб сохранил костяк в межсезонье, и это отличный фундамент для рывка. Однако букмекеры не очень в это верят. Ставки на чемпионство «Ланса» принимаются с коэффициентом 30.0.

Третьим в минувшем сезоне финишировал «Марсель». Выступление провансальцев было признано провальным, и в команде сменился главный тренер. Руководство клуба также сделало ставку на испанца. Марселино Тораль брал Кубок Испании с «Валенсией», а также Суперкубок Испании с «Атлетиком» из Бильбао, но никогда ранее не работал за пределами родины.

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«Марсель» неплохо укрепился. Состав клуба пополнили Ренан Лоди и Жоффрей Кондогбиа из мадридского «Атлетико», а из английских клубов приехали сенегальцы Исмаила Сарр и Илиман Ндиай. Многое будет зависеть от того, сможет ли реанимировать свою карьеру Пьер-Эмерик Обамеянг, у которого ничего не получилось в «Челси».

Кроме того, «Марсель» выкупил у «Аталанты» украинца Руслана Малиновского, который провёл во Франции вторую половину минувшего сезона. На то, что эта интересная команда может замахнуться на золотые медали, можно поставить за 10.0. Есть и более осторожная ставка – если «Марсель» займёт 1–2-е место в Лиге 1, сыграет коэффициент 2.90.

Есть ли шанс у Головина?

В качестве ещё двух потенциальных претендентов на золотые медали букмекеры осторожно называют «Монако» (16.0) и «Лион» (22.0). Обе команды объединяет то, что они остались без еврокубков. С одной стороны, это ударило по бюджету, а также сильно осложнило трансферную кампанию клубам. Однако если посмотреть с другого ракурса, то разгруженный календарь может помочь монегаскам и «ткачам» показывать более стабильные результаты.

«Лион» смог сохранить в своём составе Александра Ляказетта, который расцвёл после возвращения в родной клуб из «Арсенала» и забил 27 мячей в 35 матчах. После вероятного отъезда Мбаппе в другой чемпионат Ляказетт может стать лучшим бомбардиром.

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«Монако» полагается Бен-Йеддера, который забил 98 мячей за четыре сезона во Франции. Однако второй лучший бомбардир Брил Эмболо получил разрыв крестообразных связок на тренировке и выбыл на несколько месяцев. Это нарушит планы Ади Хюттера. К слову, австриец доверяет Головину и использует его ближе к атаке. Александр стал автором дубля в товарищеском матче с «Болоньей» (3:2).

Прогноз на победителя Лиги 1

После отъезда Месси в США и скорого завершения трансферной саги Мбаппе «ПСЖ» ждёт непростой сезон. Если Килиан уйдёт, а его примеру последует Неймар, то за чемпионство парижане будут бороться с трудом. Своими шансами воспользуются другие клубы, у которых подбор футболистов будет не хуже.

Ставка: «ПСЖ» не станет победителем Лиги 1 за 4.00.

Экспресс с коэффициентом 15.75.

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