Тюкавин — о возможном матче с Катаром: хорошо, что хоть кто-то соглашается играть
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном товарищеском матче сборной России с Катаром.
«Хорошо, что с нами хоть кто-то соглашается играть в данной ситуации. Мы этому рады и ждём этой игры. Всегда приходится попотеть, так что я думаю, что Катар — это сильный соперник», — приводит слова Тюкавина «РИА Новости».
Напомним, 24 августа Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Сбор начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. О графике товарищеских матчей будет объявлено позже. В 2023 году сборная России провела два товарищеских матча, сыграв вничью с Ираном (1:1) и победив Ирак (2:0).
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