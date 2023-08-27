Максим Боков: ЦСКА помогло бы усиление состава
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Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал ничью армейцев в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).
«Сложно сказать, в чём причина такого результата, но очевидно, что команде помогло бы усиление. Подписали Давилу, а если верить слухам, то и Кельвина в ближайшее время приобретут. Это логичные покупки, особенно что касается бразильского защитника, ведь ушёл Зайнутдинов. Впрочем, выводы о трансферной кампании ЦСКА можно будет сделать спустя год — по окончании сезона», — сказал Боков в интервью «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков в шести матчах. У «Оренбурга» два очка и последнее, 16-е место.
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