Максим Боков: ЦСКА помогло бы усиление состава

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал ничью армейцев в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Сложно сказать, в чём причина такого результата, но очевидно, что команде помогло бы усиление. Подписали Давилу, а если верить слухам, то и Кельвина в ближайшее время приобретут. Это логичные покупки, особенно что касается бразильского защитника, ведь ушёл Зайнутдинов. Впрочем, выводы о трансферной кампании ЦСКА можно будет сделать спустя год — по окончании сезона», — сказал Боков в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков в шести матчах. У «Оренбурга» два очка и последнее, 16-е место.