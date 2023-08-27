Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Боков: ЦСКА помогло бы усиление состава

Максим Боков: ЦСКА помогло бы усиление состава
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков прокомментировал ничью армейцев в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1).

«Сложно сказать, в чём причина такого результата, но очевидно, что команде помогло бы усиление. Подписали Давилу, а если верить слухам, то и Кельвина в ближайшее время приобретут. Это логичные покупки, особенно что касается бразильского защитника, ведь ушёл Зайнутдинов. Впрочем, выводы о трансферной кампании ЦСКА можно будет сделать спустя год — по окончании сезона», — сказал Боков в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на пятой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков в шести матчах. У «Оренбурга» два очка и последнее, 16-е место.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android