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Бериша: готов получить российский паспорт

Бериша: готов получить российский паспорт
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша заявил о готовности получить российский паспорт.

«У меня нет российского паспорта, но я готов его получить и дать согласие. Для меня это не проблема, почему должно быть наоборот? Мне кажется, мы с клубом это можем сделать одним днём, всё обговорив», — приводит слова Бериши «РБ Спорт».

Бериша в 2015-2021 годах выступал за сборную Косова. Бернард перешёл в «Ахмат» в 2017 году. Ранее полузащитник играл за «Анжи» из Махачкалы.

Ранее стало известно, что российский паспорт получил нападающий «Ахмата» Мохамед Конате. 25-летний форвард выступает за сборную Буркина-Фасо. Конате перешёл в «Ахмат» в 2021 году. Ранее в России он выступал за подмосковные «Химки».

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