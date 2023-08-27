Бывший тренер Италии Манчини возглавит сборную Саудовской Аравии

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58-летний Роберто Манчини, недавно покинувший пост главного тренера национальной команды Италии, возглавит сборную Саудовской Аравии, сообщает журналист Николо Скира в своих социальных сетях.

По сведениям источника, итальянский тренер подпишет контракт с Саудовской Аравией сроком до 2026 года. К тому же будет зарабатывать по этому соглашению € 20 млн в год.

Манчини возглавлял сборную Италии с мая 2018 по август 2023 года. Команда во главе с Роберто сумела выиграть чемпионат Европы — 2020, обыграв в финале Англию (1:1) по пенальти 3:2.

Итальянский тренер возглавлял итальянские «Лацио», «Интер», английский «Манчестер Сити», турецкий «Галатасарай», российский «Зенит».

Напомним, на посту главного тренера сборной Италии Манчини сменил Лучано Спаллетти, который тоже тренировал клуб из Санкт-Петербурга.