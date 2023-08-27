Салихова: похвально, что Кузяев решил поиграть в Европе

Супруга экс-владельца московского «Спартака» Зарема Салихова высказалась о переходе Далера Кузяева во французский «Гавр».

«Может, у него мечта была поиграть в Европе. Кузяев поиграл за сборную, выиграл с «Зенитом» всё, что можно, заработал достаточно. Теперь почему бы не попробовать себя в другом чемпионате? Наоборот, это похвально, я считаю. Здесь встречный вопрос: «Сколько стоит мечта?» К тому же переведите эти деньги в рубли. Не так мало получается, однако», – приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

Напомним, в прошлом сезоне за санкт-петербургский «Зенит» Кузяев провёл 35 матчей во всех турнирах и отметился пятью голами и семью результативными передачами. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 10 млн.