Хорхе Карраскаль обратился к болельщикам ЦСКА после перехода в «Динамо»

Полузащитник Хорхе Карраскаль, перешедший в «Динамо», обратился к болельщикам ЦСКА.

«Привет, ЦСКА. Хотел поблагодарить за ту теплоту, которой меня окружили клуб, партнёры по команде, болельщики. Для меня настало время прощаться. Спасибо от всего сердца за поддержку. Спасибо одноклубникам, которые замечательно приняли меня. Знайте, с какой теплотой я к вам отношусь. Люблю ребят, болельщиков, люблю этот клуб! Огромное спасибо за всё! Пусть господь вас благословит и защитит. Желаю, чтобы у вас всё получилось», — сказал Карраскаль.

В феврале 2022 года колумбиец перешёл в армейский клуб на правах аренды до окончания сезона-2021/2022. В мае того года ЦСКА выкупил права на футболиста у «Ривер Плейт» и заключил с ним контракт до 2026 года. В текущем сезоне Карраскаль не провёл ни одной игры за ЦСКА. В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету полузащитника восемь игр в Фонбет Кубке России.