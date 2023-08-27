Бувач: с приходом Чавеса и Карраскаля мы улучшим креативную составляющую

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал прибытие в клуб полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля.
«Эти футболисты станут отличным усилением для нас. С их приходом мы улучшим креативную составляющую и баланс между обороной и атакой. Они являются важными игроками своих национальных сборных, и мы надеемся, что они станут лидерами и в нашей команде», – приводит слова Бувача пресс-служба «Динамо».
27-летний Чавес перешёл в «Динамо» из мексиканской «Пачуки». За «Пачуку» Чавес сыграл 143 матча, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач. По итогам сезона-2022/2023 был признан лучшим опорным полузащитником лиги.
25-летний Карраскаль ранее выступал в ЦСКА. В текущем сезоне Карраскаль не провёл ни одной игры за ЦСКА. В прошлом сезоне РПЛ колумбиец сыграл 26 матчей, забил шесть мячей и оформил одну голевую передачу.
- 27 августа 2023
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