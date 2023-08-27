«Астон Вилла» переиграла «Бёрнли» в мате 3-го тура АПЛ

Сегодня, 27 августа, состоялся матч 3-го тура английский Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Астон Виллой». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Виллы».
«Астон Вилла» смогла забить два гола в первые 20 минут игры. Дубль на свой счет записал защитник сборной Польши Мэтти Кэш. В самом начале второго тайма хозяева поля смогли отыграть один мяч, благодаря усилиям южноафриканского форварда Лайла Фостера. Но на 61-й минуте матча французский полузащитник гостей Мусса Диаби восстановил комфортное преимущество для своей команды, забив свой второй гол в нынешнем сезоне АПЛ. Стоит отметить, что голевую передачу отдал защитник Люка Динь, для которого она стала четвёртой за последние две игры во всех турнирах.
После этой победы в активе «Астон Виллы» стало шесть очков. Команда поднялась на шестую строчку в таблице. «Бёрнли» пока не набрал ни одного очка в этом сезоне, но имеет один матч в запасе.
- 27 августа 2023
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