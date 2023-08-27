Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» переиграла «Бёрнли» в мате 3-го тура АПЛ

«Астон Вилла» переиграла «Бёрнли» в мате 3-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 27 августа, состоялся матч 3-го тура английский Премьер-лиги между «Бёрнли» и «Астон Виллой». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Виллы».

«Астон Вилла» смогла забить два гола в первые 20 минут игры. Дубль на свой счет записал защитник сборной Польши Мэтти Кэш. В самом начале второго тайма хозяева поля смогли отыграть один мяч, благодаря усилиям южноафриканского форварда Лайла Фостера. Но на 61-й минуте матча французский полузащитник гостей Мусса Диаби восстановил комфортное преимущество для своей команды, забив свой второй гол в нынешнем сезоне АПЛ. Стоит отметить, что голевую передачу отдал защитник Люка Динь, для которого она стала четвёртой за последние две игры во всех турнирах.

После этой победы в активе «Астон Виллы» стало шесть очков. Команда поднялась на шестую строчку в таблице. «Бёрнли» пока не набрал ни одного очка в этом сезоне, но имеет один матч в запасе.

Англия - Премьер-лига . 3-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
1 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Кэш – 8'     0:2 Кэш – 20'     1:2 Фостер – 47'     1:3 Диаби – 61'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android