«Крылья Советов» вырвали победу на последних минутах матча с «Балтикой»

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» принимали калининградскую «Балтику». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

На 52-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин открыл счёт в матче, с близкого расстояния замкнув навес Никиты Салтыкова. На 88-й минуте вышедший на замену во втором тайме нападающий «Балтики» Мурат Мусаев восстановил равновесие на табло, но спустя две минуты гости пропустили во второй раз. Разящий выпад самарской команды результативным ударом завершил Георгий Зотов.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 11 очков после шести матчей, команда поднялась на четвёртое место турнирной таблицы. «Балтика» осталась на предпоследнем, 15-м месте с тремя очками.