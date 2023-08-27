Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» вырвали победу на последних минутах матча с «Балтикой»

«Крылья Советов» вырвали победу на последних минутах матча с «Балтикой»
Комментарии

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором самарские «Крылья Советов» принимали калининградскую «Балтику». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Ивановым. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счётом 2:1.

На 52-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин открыл счёт в матче, с близкого расстояния замкнув навес Никиты Салтыкова. На 88-й минуте вышедший на замену во втором тайме нападающий «Балтики» Мурат Мусаев восстановил равновесие на табло, но спустя две минуты гости пропустили во второй раз. Разящий выпад самарской команды результативным ударом завершил Георгий Зотов.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» набрали 11 очков после шести матчей, команда поднялась на четвёртое место турнирной таблицы. «Балтика» осталась на предпоследнем, 15-м месте с тремя очками.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Бабкин – 52'     1:1 Мусаев – 88'     2:1 Зотов – 90+1'    
Материалы по теме
Дзюба вернулся в состав «Локомотива». Прервёт ли его команда серию без побед? LIVE
Live
Дзюба вернулся в состав «Локомотива». Прервёт ли его команда серию без побед? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android