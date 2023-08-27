«Ньюкасл» — «Ливерпуль»: гости вышли вперёд на 90+3-й минуте, играя вдесятером

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Команды играют на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Джоном Бруксом. Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ньюкасла» Энтони Гордон. Спустя три минуты за фол последней надежды с поля был удалён защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. На 82-й минуте мерсисайдцы сумели восстановить равенство, отличился Дарвин Нуньес, откликнувшийся на передачу Диогу Жоты. Спустя 11 минут Нуньес оформил дубль, позволив своей команде впервые в игре повести в счёте.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала четыре очка в двух матчах. «Ньюкасл» находится на 12-й строчке, заработав три очка. Лидирует «Вест Хэм Юнайтед» (7).