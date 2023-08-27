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Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги

Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 27 августа, состоялся матч 2-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Аугсбургом». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:30 мск.

На 32-й минуте матча мюнхенская «Бавария» вышла вперёд благодаря автоголу защитника «Аугсбурга» Феликса Удуохайи. Позднее в ворота гостей был назначен пенальти, который уверенно реализовал английский нападающий Гарри Кейн. Во втором тайме баварцы забили третий мяч. На 69-й минуте Кейн оформил дубль. Голевую передачу на свой счёт записал канадский защитник Альфонсо Дэвис, для которого этот ассист стал третьим в двух матчах. Под занавес встречи «Аугсбург» всё же отыграл один мяч. Гол на счету хорвата Диона Белё. Итоговый счёт — 3:1.

«Бавария» набрала максимальное количество очков в первых двух турах. В активе «Аугсбурга» одно очко.

Германия - Бундеслига . 2-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 1
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Удуохай – 32'     2:0 Кейн – 40'     3:0 Кейн – 69'     3:1 Белё – 86'    
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