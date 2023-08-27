Дубль Кейна помог «Баварии» обыграть «Аугсбург» в матче 2-го тура Бундеслиги

Сегодня, 27 августа, состоялся матч 2-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Аугсбургом». Игра проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток встречи прозвучал в 18:30 мск.

На 32-й минуте матча мюнхенская «Бавария» вышла вперёд благодаря автоголу защитника «Аугсбурга» Феликса Удуохайи. Позднее в ворота гостей был назначен пенальти, который уверенно реализовал английский нападающий Гарри Кейн. Во втором тайме баварцы забили третий мяч. На 69-й минуте Кейн оформил дубль. Голевую передачу на свой счёт записал канадский защитник Альфонсо Дэвис, для которого этот ассист стал третьим в двух матчах. Под занавес встречи «Аугсбург» всё же отыграл один мяч. Гол на счету хорвата Диона Белё. Итоговый счёт — 3:1.

«Бавария» набрала максимальное количество очков в первых двух турах. В активе «Аугсбурга» одно очко.