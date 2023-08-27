Жиру: «Милан» будет бороться за скудетто в этом сезоне

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о целях своей команды в текущем сезоне.
«Наша цель – сделать то, что мы сделали два года назад! С таким настроем мы надеемся до конца бороться за скудетто.
В Италии есть пять или шесть команд, которым по силам выиграть чемпионат. Но мы уверены в том, что делаем на поле.
Команда усилилась качественно и количественно. Думаю, что на этот раз мы сможем побороться как в Серии А, так и в Лиге чемпионов, мы также хотим преуспеть и в Кубке Италии. Сейчас у нас много игроков, которые готовы вступить в игру, и как минимум два варианта на каждую позицию – а может быть, даже три. У нас хорошая конкуренция, и это повышает уровень», – приводит слова Жиру Football Italia.
В игре 2-го тура чемпионата Италии Жиру оформил дубль в ворота «Торино» (4:1).
- 27 августа 2023
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