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«Локомотив» выдал рекордную голевую серию в чемпионате России

«Локомотив» выдал рекордную голевую серию в чемпионате России
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Московский «Локомотив» забил минимум один гол в 21 матче Российской Премьер-Лиги подряд. Это рекордная голевая серия железнодорожников в чемпионате России, сообщает Opta Sports.

Кроме того, «Локомотив» впервые в текущем сезоне не пропустил.

Напомним, несколько минут назад на стадионе «Фишт» в Сочи завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором «Сочи» встречались с «Локомотивом». Финальный свисток главного арбитра встречи Алексея Сухого (Люберцы) зафиксировал победу железнодорожников с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на 56-й минуте провёл форвард «Локомотива» Максим Глушенков, воспользовавшийся передачей Артёма Дзюбы.

«Локомотив», одержавший вторую победу в РПЛ с начала сезона, поднялся на восьмую строчку, заработав девять очков после шести матчей. Лидирует «Краснодар», в активе которого 14 очков.

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