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«Монако» планирует подписать Адарабийо после завершения сделки по Балогуну

«Монако» планирует подписать Адарабийо после завершения сделки по Балогуну
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Защитник «Фулхэма» Тосин Адарабиойо в ближайшее время может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Монако» завершит переход Адарабиойо в свой клуб после того, как к монегаскам окончательно присоединится форвард «Арсенала» Фоларин Балогун. Нападающий «канониров» пройдёт медицинское обследование в начале предстоящей недели.

В сезоне-2022/2023 Адарабиойо провёл 26 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 16 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе в «Монако» Балогуна.

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