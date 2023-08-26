«Монако» достиг полного соглашения с «Арсеналом» по трансферу Балогуна

Клуб французской Лиги 1 «Монако» достиг полного соглашения с лондонским «Арсеналом» по переходу нападающего Фоларина Балогуна. Монегаски заплатят «канонирам» € 30 млн сразу и ещё € 10 млн в виде различных бонусов, сообщает Foot Mercato.
В ближайшие часы 22-летний английский форвард пройдёт медобследование и после согласования некоторых деталей подпишет контракт с «Монако». Клуб, за который выступает россиянин Александр Головин, надеется закрыть сделку как можно скорее, чтобы компенсировать потерю Брила Эмболо, порвавшего крестообразные связки колена в начале августа.
В сезоне-2022/2023 Балогун выступал за «Реймс» на правах аренды. На счету молодого форварда 39 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и двумя результативными передачами.
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