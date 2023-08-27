«Лион» добыл первое очко в новом сезоне Лиги 1, сыграв вничью с «Ниццей»

Завершился матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Ницца» и «Лион». Команды играли на стадионе «Альянц Ривьера» в Ницце. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Бастьеном Дешепи. Матч не выявил сильнейшего – финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
«Лион» добыл своё первое очко в текущем розыгрыше чемпионата Франции. В предыдущих матчах команда Лорана Блана потерпела два поражения, уступив на выезде «Страсбургу» (1:2) и на своём поле «Монпелье» (1:4). «Ницца» третий раз подряд сыграла вничью. Ранее «орлята» поделили очки с «Лиллем» дома (1:1) и с «Лорьяном» в гостях (1:1).
Лидирует в Лиге 1 «Монако» (семь очков). Команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, по дополнительным показателям опережает «Марсель», в активе которого также семь очков.
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