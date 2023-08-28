Роберто Манчини прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной Саудовской Аравии.

«Я рад сообщить, что присоединяюсь к Федерации футбола Саудовской Аравии в качестве главного тренера национальной сборной. Я рад и польщен тем, что меня выбрали на такую престижную роль в знак признательности и признания всей работы, проделанной за эти годы. Я хотел бы поблагодарить президента Ясира аль-Миселаля.

Я согласился принять участие в таком захватывающем новом проекте, основанном на общем видении и цели развития национального футбольного сектора, а также молодых талантов и будущих поколений, которые всегда были близки моему сердцу.

Я считаю, что это назначение также является признанием важности итальянского футбола, и я с гордостью продолжу нести нашу итальянскую культуру миру», — написал Манчини в своей социальной сети.

Напомним, ранее Манчини возглавлял национальную команду Италии.