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«Лацио» хочет завершить сделку по Маттео Гендузи сегодня

«Лацио» хочет завершить сделку по Маттео Гендузи сегодня
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«Лацио» намерен закончить переговоры по переходу французского полузащитника Маттео Гендузи уже сегодня, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По информации Романо, нынешний клуб игрока «Марсель» уже согласился на условия итальянского клуба и одобрил сам переход. Последние детали между игроком и клубом по условиям личного контракта должны быть обговорены и заключены сегодня.

В сезоне-2022/2023 Гендузи провёл 43 матча за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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