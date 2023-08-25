«Лацио» предложил «Марселю» € 18 млн за Маттео Гендузи

Клуб итальянской Серии А «Лацио» сделал «Марселю» новое предложение по трансферу полузащитника Маттео Гендузи. По информации Foot Mercato римлян готовы выплатить провансальцам € 13 млн сразу и ещё € 5 млн в виде бонусов, в результате чего общая сумма составит € 18 млн.
Ранее СМИ сообщали, что французский футболист достиг принципиального соглашения с «Лацио» о контракте сроком до 2028 года, по которому Гендузи будет зарабатывать € 2,5 млн в год.
В сезоне-2022/2023 Гендузи провёл 43 матча за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.
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