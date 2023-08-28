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Главный тренер «Брагантино» прокомментировал слухи об уходе Капишабы в ЦСКА

Главный тренер «Брагантино» прокомментировал слухи об уходе Капишабы в ЦСКА
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Главный тренер «Ред Булл Брагантино» Педро Кайшинья прокомментировал информацию, что защитник его команды Жуниньо Капишаба в ближайшее время может стать игроком московского ЦСКА.

«Если клуб это никак не комментирует, то и я не буду. Я люблю говорить о каком-то вопросе, когда в нём всё решено. Мне не нравится обсуждать что-то гипотетическое. Предложение действительно существует, переговоры идут, но они ещё не закончены. Мы должны подстраиваться под условия рынка. Нам не нравится терять таких игроков, как Жуниньо, с его уровнем и характером, которым он заряжает остальных. Но сейчас мы подождём, чем всё закончится, а потом вернёмся к этому вопросу», — приводит слова Кайшиньи Globo Esporte.

Ранее стало известно, что Капишаба подпишет контракт с ЦСКА до 2027 года, а армейский клуб заплатит за защитника € 7 млн.

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