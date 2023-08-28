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Шалимов: Дзюба является авторитетом для молодёжи

Шалимов: Дзюба является авторитетом для молодёжи
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о важности нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы для московской команды. По его мнению, Дзюба — авторитет для молодёжи.

В воскресенье «Сочи» с минимальным счётом проиграл «Локомотиву» (0:1) в домашнем матче 6‑го тура чемпионата России. Дзюба вернулся в состав после травмы и стал автором голевой передачи. Форвард пропустил два матча РПЛ, обе встречи железнодорожники завершили вничью — 1:1.

«С возвращением Дзюбы «Локомотив» играет по‑другому. Его присутствие структурирует игру. Он находится впереди, от него исходит опасность, он стягивает внимание к себе. Команда выстраивается куда более чётко с присутствием Дзюбы в составе.

Дзюба чётко занимает свою позицию, не надо туда лезть. Молодёжь ведёт себя по‑другому, он является авторитетом для них.

Артём почти за все мячи цепляется, это очень важный момент. Особенно в условиях сложного поля в Сочи. Это большой плюс», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

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