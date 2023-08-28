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«Крылья Советов» купят 20-летнего полузащитника Толосу за € 2 млн

«Крылья Советов» купят 20-летнего полузащитника Толосу за € 2 млн
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Самарские «Крылья Советов» близки к приобретению аргентинского полузащитника Сантьяго Толосы у «Атлетико Тальерес». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, сумма трансфера составит около € 2 млн. Также аргентинский клуб сможет рассчитывать на 35% от суммы дальнейшей перепродажи Толосы.

Сейчас стороны обговаривают последние детали сделки, ожидается, что Толоса пополнит состав «Крыльев Советов» в сентябре, во время паузы на игры сборных. Контракт аргентинца с самарцами будет рассчитан на четыре года.

В нынешнем сезоне 20-летний Толоса выступает на правах аренды в аргентинском «Арсенале». В 26 матчах он забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.

Его контракт с «Атлетико Тальерес» рассчитан до декабря 2026 года.

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