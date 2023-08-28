Янбаев: у «Знамени» один из самых маленьких бюджетов. К нам идут запустить карьеру

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Ренат Янбаев рассказал о переходе на менеджерскую должность, а также поведал о своей работе в «Знамени», где сейчас трудится спортивным директором.

«Действительно, с января я приступил к работе. До этого играл за «Знамя» и уже, в принципе, тогда частично выполнял функции спортивного директора, находясь между руководством и командой. Но потом и вступил в должность. Начал поиск главного тренера, комплектовали вместе с ним команду, так как зимой ушли 11 человек. Клуб покинули все ветераны, игравшие за «Знамя». Начали омоложение, сделали упор на школу. В первое время было нелегко – после объявления посыпались звонки от агентов, стали предлагать игроков.

Конечно, привыкал к этому. Но теперь уже чувствую себя комфортно, всем доволен. Моя работа – это вся спортивная часть. Плюс переговоры с игроками. У нас один из самых маленьких бюджетов. Но хотя бы есть проживание для футболистов. Есть премиальные, задачи, хороший тренировочный процесс. Ребята приезжают. В основном все молодые, только два футболиста 29-30 лет. Можно точно сказать, что в «Знамя» идут не ради денег. А чтобы запустить свою карьеру. Мы отказались от идеи предложения статусных ветеранов. Ногинск уже их увидел, этим не удивить. Сейчас хотим развивать свою школу, подписывать игроков оттуда. И удивлять уже ими», – приводит слова Янбаева «РБ Спорт».