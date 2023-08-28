Погба рассказал, когда планирует вернуться в состав «Ювентуса»
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Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба заявил, что планирует в скором времени вернуться после травмы, отметив, что по-прежнему голоден до побед.
«Настоящий Погба? Будет с минуты на минуту. Я в хорошей физической форме и хочу вернуться к игре. Чего «Ювентус» может ожидать от Поля? Я голоден, как и в первые дни здесь. Я жажду работать, играть и побеждать. Мне ещё предстоит играть и играть, мне всего 30 лет. Я хочу подарить болельщикам трофеи, хочу, чтобы они желали прийти на стадион», — приводит слова Погба DAZN.
30-летний Погба в нынешнем сезоне уже успел сыграть за «Ювентус» в чемпионате Италии, проведя на поле 24 минуты.
Контракт полузащитника с туринцами рассчитан до июня 2026 года.
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