Безбородов назначен главным арбитром спустя месяц после скандала в игре «Ахмат» — ЦСКА

Российский арбитр Владислав Безбородов получил назначение на матч 3-го тура Пути РПЛ в Кубке России «Ростов» – «Локомотив». Безбородов будет главным арбитром на матче ростовчан и железнодорожников, который состоится 30 июля.

Отметим, что это первое назначение Безбородова главным арбитром после скандального матча «Ахмата» и ЦСКА. Безбородов пропустил несколько туров РПЛ, хотя официально о его дисквалификации не сообщалось. Представители судейского корпуса РФС заявляли, что у арбитра не было никакого отстранения.

Последним матчем, на котором работал Безбородов в РПЛ, была встреча 2-го тура в этом сезоне между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА в столице Чеченской Республики (2:3). Игра сопровождалась большим судейским скандалом из-за решения Безбородова позволить грозненцам перебить пенальти после просмотра VAR, что является нарушением протокола проведения матча.

В 6-м туре РПЛ Безбородов отработал на VAR на матче «Сочи» и «Локомотива».