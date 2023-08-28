Безбородов назначен главным арбитром спустя месяц после скандала в игре «Ахмат» — ЦСКА

Российский арбитр Владислав Безбородов получил назначение на матч 3-го тура Пути РПЛ в Кубке России «Ростов» – «Локомотив». Безбородов будет главным арбитром на матче ростовчан и железнодорожников, который состоится 30 июля.
Отметим, что это первое назначение Безбородова главным арбитром после скандального матча «Ахмата» и ЦСКА. Безбородов пропустил несколько туров РПЛ, хотя официально о его дисквалификации не сообщалось. Представители судейского корпуса РФС заявляли, что у арбитра не было никакого отстранения.
Последним матчем, на котором работал Безбородов в РПЛ, была встреча 2-го тура в этом сезоне между грозненским «Ахматом» и московским ЦСКА в столице Чеченской Республики (2:3). Игра сопровождалась большим судейским скандалом из-за решения Безбородова позволить грозненцам перебить пенальти после просмотра VAR, что является нарушением протокола проведения матча.
В 6-м туре РПЛ Безбородов отработал на VAR на матче «Сочи» и «Локомотива».
- 28 августа 2023
-
13:15
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
12:52
-
12:51
-
12:50
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:17
-
12:15
-
12:12
-
12:11
-
12:00
-
11:46
-
11:45
-
11:42
-
11:36
-
11:24
-
11:19
-
11:15
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
11:00
-
10:44
-
10:43
-
10:36
-
10:34
-
10:25
-
10:19
-
10:06
-
10:05