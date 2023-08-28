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И. Федотов оценил решение судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Уралом»

И. Федотов оценил решение судьи не назначать пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Уралом»
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Бывший арбитр Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение судьи Артёма Чистякова не назначать пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Уралом». Напомним, матч 6-го тура чемпионата России сезона-2023/2024 завершился уверенной победой сине-бело-голубых со счётом 4:0. По мнению Федотова, решение Чистякова не назначать пенальти — верное.

«Был эпизод с попаданием мяча в руку футболисту «Зенита». Он не разобрался, что рука была выставлена в сторону. VAR показал сначала момент с рукой, потом – фол в той же атаке, в начальной фазе, который он тоже упустил, и пенальти в ворота «Зенита» Чистяков не назначил – это правильное решение», — сказал Игорь Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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