«Такое поведение судьи для меня необъяснимо». Разбор работы арбитров в 6-м туре РПЛ

6-й тур РПЛ был не таким богатым на яркие вывески, как предыдущий. Но это не значит, что работы у арбитров было меньше. Специально для «Чемпионата» судейство в 6-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Ему и слово.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок. Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба). В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла. 0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений. 1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора. Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Оренбург» — ЦСКА — 1:1

Левников, в принципе, отработал неплохо. Но отметил бы момент на 81-й минуте. Был фол со стороны хозяев, мяч даже оказался в их воротах, однако Левников не дал принцип преимущества, а зафиксировал фол. Тут следовало показать жёлтую карточку игроку «Оренбурга» за грубую игру. Если ты останавливаешь игру в таком моменте, то наказывай, а так получилось, что ни атаки, ни карточки. Такой опытный арбитр должен в этом разбираться.

Оценка Левникова – 8,3.

«Факел» — «Краснодар» — 0:0

Матч обслуживал Амелин, и в целом он управлял игрой. Причём игрой достаточно тяжёлой. Были непоказы жёлтых карточек – на 33-й минуте игроку хозяев за грубую игру, на 82-й — тоже за грубую игру футболисту «Краснодара». Но меня заинтересовал другой момент. После финального свистка тренер «Краснодара» Владимир Ивич пошёл к Амелину, по нему было видно, что высказывал недовольство. Как по мне – в этом нет ничего страшного, если нет оскорблений, но мы вспоминаем ЭСК. А там, разбирая случай Сергея Семака, заявили, что тренера нужно удалять, если он общается с арбитром в конфронтационной манере. Так что если удалили Семака, то и других удаляйте, без двойных стандартов. Ивичу следовало показать красную карточку.

Оценка Амелина – 7,7.

«Зенит» — «Урал» — 4:0

Несложный матч для Чистякова, он с ним справился, отработал хорошо. Хотя недочёты были: не показал жёлтую карточку игроку гостей на 23-й минуте за грубую игру, например. А потом был эпизод с попаданием мяча в руку футболисту «Зенита». Он не разобрался, что рука была выставлена в сторону. VAR показал сначала момент с рукой, потом – фол в той же атаке, в начальной фазе, который он тоже упустил, и пенальти в ворота «Зенита» Чистяков не назначил – это правильное решение.

Оценка Чистякова – 7,8.

«Рубин» — «Динамо» — 2:2

Карасёв хорошо отработал матч, сам разобрался в ключевых эпизодах: назначил 11-метровый в ворота «Динамо» за задержку соперника руками, а потом правильно показал вторую жёлтую Маричалу за срыв перспективной атаки. Ошибка была одна – не показал на 23-й минуте карточку игроку гостей за срыв перспективной атаки.

Оценка Карасёва – 8,3 (а могла бы быть 8,5).

Сергей Карасёв Фото: rubin-kazan.ru

«Спартак» — «Ахмат» — 0:0

Очень сложная игра для него Шафеева. Многие говорят про карточки, что их было мало. Я считаю, что ту планку единоборств, которую задал в начале, он выдержал до конца. Серьёзный вопрос есть по фолу Олейникова на 12-й минуте – там читалась карточка, грубо сыграл, можно было и травму нанести. В остальном же вопросов нет.

Оценка Шафеева – 8,3.

«Пари НН» — «Ростов» — 1:0

На матче работал Чебан. На шестой минуте не показал жёлтую игроку хозяев – попал сопернику рукой по лицу. Также интересный момент был на 56-й минуте: был вынос от ворот, в центре поля – нападающий и защитник, оба держали друг друга. Чебан продолжил игру. Не знаю, что он видел со своей позиции, но если увидел, что фола не было – молодец. Как молодец и назначив 11-метровый в ворота «Ростова» – игрок хозяев прокинул мяч, защитник не успел в него сыграть и совершил фол по неосторожности.

А вот эпизод с Комличенко для меня непонятен. Нападающий зарядил ногой сопернику в ухо, шипами практически, но не получил даже жёлтую карточку. Комличенко надо было удалять. Я бы понял, если бы была показана хотя бы жёлтая – объяснить можно было бы попыткой сыграть в мяч. Но не показать карточку вообще? Такое поведение судьи для меня необъяснимо.

Оценка Чебана – 7,8.

Сергей Чебан Фото: fcnn.ru

«Крылья Советов» — «Балтика» — 2:1

Иванов показал странное судейство. Особенно в трактовке единоборств. Плюс на 45-й минуте решил не давать принцип преимущества, когда «Балтика» выходила в опасную атаку. Да, он показал игроку «Крыльев» жёлтую карточку, но мог бы показать её и потом — и не прерывать атаку.

При этом Иванов сам разобрался в моменте на 41-й минуте после падения игрока гостей в штрафной. Была борьба руками, контакт в ногах, но это падение не пенальти, игровой момент. По жёлтым карточкам: на 63-й минуте не показал игроку хозяев за грубую игру, на 81-й – игроку «Балтики» за симуляцию. А ещё был странный момент на 70-й минуте, когда фолил игрок «Крыльев», а штрафной дали в другую сторону.

Оценка Иванова – 8,2.

«Сочи» — «Локомотив» — 0:1

Хорошая работа Сухого, вообще без каких-то сложных моментов. Он не мешал играть, жёлтые давал по делу, ничего не выдумывал.

Оценка Сухого – 8,4.