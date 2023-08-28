Вратарь «Мурома»: полстадиона наших фанатов были за 2DROTS. Пусть дальше смотрят YouTube

Вратарь «Мурома» Илья Трунин высказался о болельщиках своей команды, которые в матче Пути регионов Фонбет Кубка России поддерживали не «Муром», а медийный клуб 2DROTS. Игра завершилась победой 2DROTS со счётом 3:1.
«Болельщики «Мурома» себя уже показали: полстадиона наших же фанатов болели за 2DROTS. Мне даже нечего сказать. Пусть дальше смотрят YouTube и болеют за них.
Хотелось бы извиниться перед всеми, кто за нас болел. Хотелось бы извиниться перед мэром и главным тренером: они хорошо выполняют свою работу. Всё делают для команды», — сказал Трунин в беседе с корреспондентам «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, 2DROTS уверенно прошёл стадии 1/256 и 1/128 финала Пути регионов Кубка России. В 1/64 финала медийный клуб сыграет с кировским «Динамо».
- 28 августа 2023
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