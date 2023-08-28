Уткин: может, Нагучев игнорирование Дзюбы с начальством согласовывал?

Известный комментатор Василий Уткин высказался о поступке своего коллеги Романа Нагучева, который, работая на матче 6-го тура РПЛ между «Сочи» и московским «Локомотивом» (0:1), демонстративно не называл по фамилии нападающего железнодорожников Артёма Дзюбу из-за претензий футболиста к журналистам.

«Это именно шалость, которую не имело смысла делать без улыбки, а уж обсуждать с серьёзной рожей и вовсе глупо. Ну да, есть границы. В бытность начальником и в реальность педагогом я всегда говорил и говорю, что эфир — не наша собственность и собственные антипатии, счёты и всё такое прочее, что мы имеем полное право ставить во главу угла, если работаем на собственной площадке.

Но это — правило. Оно беспрекословно для новичков, для большинства случаев, но в любой творческой профессии правила — грань, через которую иногда можно перешагивать. Потому что правильная, непринуждённая шалость только подчёркивает существование правила и заставляет поразмыслить, зачем человек в рамках профессии хулиганит.

Единственная претензия у меня, зрителя, к комментатору матча «Сочи» — «Локомотив» — непринуждённо не вышло. Многовато значения вложено; перегруз. Не особо, но всё ж. Может, он даже с начальством согласовывал?» — написал Уткин в своём телеграм-канале.