Константин Зырянов: победы — это как кетчуп

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал ничью в матче с «КАМАЗом» (0:0) в 7-м туре Первой лиги сезона-2023/2024. Это уже шестая ничья для команды Зырянова в новом сезоне. Также на счету «Черноморца» одна победа.
«На нашем домашнем стадионе всегда прекрасная атмосфера — болельщиков нужно только поблагодарить. Я чувствую их нервозность, они ждут побед. Но хотел бы сказать, чтобы вы потерпели. Победы придут. Это как кетчуп — давишь, давишь, а потом как пойдёт», — сказал Зырянов на пресс-конференции после игры с «КАМАЗом».
Напомним, ранее Зырянов работал в «Зените» — он находился в структуре клуба с 2007 года. Сначала в статусе футболиста (286 матчей), потом в статусе играющего тренера и главного тренера «Зенита-2», а позже и наставника молодёжной команды.
- 28 августа 2023
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:14
-
16:13
-
16:11
-
16:03
-
16:03
-
15:56
-
15:46
-
15:38
-
15:34
-
15:28
-
15:23
-
15:03
-
15:03
-
14:57
-
14:42
-
14:34
-
14:33
-
14:20
-
14:16
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:50
-
13:45
-
13:42
-
13:39
-
13:32
-
13:15
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
12:52