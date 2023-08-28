Константин Зырянов: победы — это как кетчуп

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов прокомментировал ничью в матче с «КАМАЗом» (0:0) в 7-м туре Первой лиги сезона-2023/2024. Это уже шестая ничья для команды Зырянова в новом сезоне. Также на счету «Черноморца» одна победа.

«На нашем домашнем стадионе всегда прекрасная атмосфера — болельщиков нужно только поблагодарить. Я чувствую их нервозность, они ждут побед. Но хотел бы сказать, чтобы вы потерпели. Победы придут. Это как кетчуп — давишь, давишь, а потом как пойдёт», — сказал Зырянов на пресс-конференции после игры с «КАМАЗом».

Напомним, ранее Зырянов работал в «Зените» — он находился в структуре клуба с 2007 года. Сначала в статусе футболиста (286 матчей), потом в статусе играющего тренера и главного тренера «Зенита-2», а позже и наставника молодёжной команды.