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Королевская испанская футбольная федерация пожаловалась на правительство страны в УЕФА

Королевская испанская футбольная федерация пожаловалась на правительство страны в УЕФА
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Генеральный секретарь Королевской испанской футбольной федерации Андреу Кампс обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с жалобой на вмешательство правительства Испании в дела ассоциации после скандала с временно отстранённым от должности главы организации Луисом Рубиалесом. Об этом сообщает Onda Cero.

По данным источника, Кампс обвиняет членов испанского правительства в публичном призыве к отставке Рубиалеса и требует от УЕФА принять соответствующие меры. Ранее с требованиями отстранить Рубиалеса выступили вице-президент правительства Иоланда Диас, министр культуры и спорта Микель Исета и президент Высшего спортивного совета Виктор Франкос.

Согласно уставу УЕФА, ассоциации должны управлять своими делами без влияния третьих лиц. В противном случае Союз европейских футбольных ассоциаций имеет право приостановить членство организации, а также отстранить клубы от еврокубков и сборной на чемпионате Европы.

Напомним, во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошёл в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса.

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