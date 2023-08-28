«Райо Вальекано» — «Атлетико»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 22:30
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В матче 3-го тура испанской Примеры встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Атлетико». Команды будут играть на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мануэра Монтерой. Начало игры — в 22:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Испания - Примера . 3-й тур
28 августа 2023, понедельник. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне чемпионата Испании команды сыграли вничью на поле «Атлетико» (1:1), а во втором круге «матрасники» смогли добыть победу — 2:1.
«Атлетико» занимает восьмое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024. Мадридская команда набрала восемь очков после двух матчей. «Райо Вальекано» находится на четвёртой строчке, заработав шесть очков. Лидирует мадридский «Реал» (9).
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