Геннадий Орлов: такая игра «Спартака» в защите очень нравится «Зениту»

Футбольный эксперт Геннадий Орлов раскритиковал тренеров «Спартака» за выбор стартового состава в последних матчах московской команды.

«У «Спартака» в каждом матче новый состав, особенно в обороне. Ну как так? Дуарте – что это за игрок? Что за защитник? Чем он выделяется? Такая игра «Спартака» в защите очень нравится «Зениту». Если говорить про «Зенит», Ренана вели два года. Эраковича вели два года – хотели год назад взять», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

Напомним, «Спартак» не побеждает в РПЛ на протяжении трёх туров подряд. Команда уступила «Уралу» (2:3) и «Зениту» (1:3), а также сыграла вничью с «Ахматом» (0:0). Московская команда располагается на седьмом месте, имея в активе 10 очков.