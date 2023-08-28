Орлов жёстко раскритиковал Нагучева, игнорировавшего Дзюбу в эфире
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Футбольный эксперт Геннадий Орлов высказался по поводу игнорирования форварда московского «Локомотива» Артёма Дзюбы комментатором Романом Нагучевым в эфире трансляции матча 6-го тура РПЛ с «Сочи».
«Это непрофессионально. Если у Нагучева будет собственный телевизионный клуб, тогда он может использовать служебное положение. А при чём тут телезрители? Они же не знают об их конфликтах. Если ты хочешь — после футбола, но во время репортажа главное – игра. Ты – комментатор! Ты третий в этом действе. Первые – футболисты, потом – судьи, а ты – мостик между телезрителями и игроками. Только рассказывай об игре. Ну это вопиющий случай! Да нельзя так делать. Ну нельзя», — сказал Орлов в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».
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